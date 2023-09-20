Холодную воду отключат на 20 улицах Липецка в четверг 21 сентября

В Липецке отключат питьевую воду в нескольких районах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 21 сентября, в Липецке отключат питьевую воду на 20 улицах. Специалисты проведут плановые ремонтные работы, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

С 10 утра до 8 вечера без холодной воды останутся жители домов по Баумана 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 317а, 325, 331, 331/1, 323/1, 333/1, 333/2, 333/3, 333/5, 333гст1, 333г, 333/4, 333/6, 333, 333а, 333б и в частном секторе на Баумана; Курчатова; Баженова и Сокольской. Машина с водой приедет к дому №321 по Баумана.

Краны пересохнут на улицах Смоленская, Полярная, Зоологическая, Индустриальная, Буденного, Садовая, Сенная, переулок Рядовой, Речная, Пролетарская, Небесная, а также Неделина, 26, 28 и Пушкина, 5. Воду привезут на Смоленскую, 23 и Неделина, 26.

Также с 12 утра до 8 вечера подачу ресурса ограничат на Московской, 77, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 111, 115, 117, 119, 121, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 149б, 149а, 153; проезде Кувшинова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 5а, 5б и Полиграфической, 4, 5, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 12б, 12/1. Цистерны с водой доставят на Кувшинова, 8.

Липчан предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.