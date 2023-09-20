Беспилотники начнут обрабатывать сельхозполя от вредителей в Липецкой области

В Липецкой области будут использовать дроны в сельском хозяйстве Фото: "КП" Архив

В Липецкой области проведут эксперимент по использованию беспилотников в сельском хозяйстве. БПЛА начнут обрабатывать поля от вредителей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дроны смогут более точно распылять средства на угодьях. Кроме того, беспилотная авиация поможет уменьшить расход химикатов, что в будущем позволит повысить урожайность и снизить себестоимость продуктов.

В области уже идет инвентаризация сельскохозяйственных земель и картирование полей. Данные пригодятся для программирования маршрутов БПЛА.

Программу испытаний разработало Правительство России. Всего в проект включили 12 регионов – Липецкую, Воронежскую, Астраханскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Ульяновскую, Новосибирскую, Тамбовскую и Саратовскую области, а также Республику Татарстан, Ставропольский и Алтайский края. Здесь введут особый правовой режим, чтобы уменьшить нормативную нагрузку во время полетов.