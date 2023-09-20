Без света останутся 21 улица Липецка и два садоводчества в четверг 21 сентября

В Липецке отключат свет на 21 улице Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 21 сентября, в Липецке отключат свет на 21 улице и в двух садоводческих товариществах. Специалисты займутся плановыми ремонтными работами на электросетях. Лампочки погаснут с девяти утра до пяти вечера, сообщили в пресс-службе мэрии.

Без электричества останутся жители домов по улицам проезд Ильича, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – 27; 20 Партсъезда; Дарвина; Димитрова; Чапаева; Карла Маркса; Ковалева, 109к; Красная; Маяковского; Салтыкова-Щедрина, 154б, 2; Студеновская; Энергетическая; Чаплыгинское шоссе, 2; Амурская, 1 – 5; Гайдара, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 8; Нахимова, 1 – 10, 12, 14; Промышленная, 7, 7/2, 7/20, 7/23, 7/8; переулок Ушакова, 4, 5, 6, 8; Неделина, 3а; Фрунзе; Папина, д.37. Также подачу электроэнергии приостановят в садоводчествах «Студеновская» и «Студеновское», 110, 110а/155, 162, 178.

За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру контакт-центра: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают круглосуточно.

Напомним, также в четверг перекроют холодную воду на 20 улицах. Подробности можно найти по ссылке.