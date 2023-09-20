Симфонический оркестр исполнит саундтреки из фильмов в Доме музыки 22 сентября

В Липецке пройдет концерт с музыкой оскароносных композиторов Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 22 сентября, в Липецком Доме музыки представят программу «Cinema Symphony». Симфонический оркестр исполнит саундтреки из популярных фильмов. Концерт начнется в семь часов вечера, сообщили в пресс-службе мэрии.

Горожане смогут насладиться музыкой из картин «Миссия невыполнима», «Звездные войны», «Розовая пантера», «007: Координаты «Скайфолл» и другими мелодиями. Солировать будут артистки Маргарита Петрухина и Наталья Волкова. Билет можно купить по Пушкинской карте.

Программа «Cinema Symphony» Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

– На этом концерте слушателей ждут знакомые мелодии в оригинальных аранжировках, а также любимые герои мирового кино на экранах, – отметила художественная руководительница Дома музыки Наталья Сосновская. – Все композиторы, чья музыка будет представлена – лауреаты премии «Оскар».

Напомним, в областной центр приедут солисты, хор и оркестр Большого театра. Артисты выступят с оперой «Алеко» и симфонией №2 Рахманинова. Представление московских актеров откроет фестиваль «Липецкие театральные встречи».