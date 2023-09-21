Волейбольный клуб «Липецк» стартовал в чемпионате России с поражения

Фото ВК "Липецк" в соцсетях.

Вчера, 20 сентября, в Екатеринбурге стартовал первый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге «А». Местная «Уралочка-УрГЭУ» принимала «Липецк». В первой партии хозяйки площадки легко добились успеха – 25:16, во второй липчанки немного прибавили – 25:19. И лишь с третьей попытки наши землячки смогли взять сет – 25:22. Но переломить ход встречи гости не смогли – 25:23 и 3:1 в пользу «Уралочки».

В другом матче игрового дня башкирская «Уфимочка» в трех партиях одолела «Динамо» из Анапы (29:27, 25:20, 25:17). Сегодня, 21 сентября, липецкие волейболистки встретятся с уфимским клубом. Начало поединка в 13:00 по московскому времени.