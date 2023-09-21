Пожарные потушили загоревшийся на поле комбайн в Тербунском районе

В Липецкой области на поле загорелся комбайн Фото: УГПСС Липецкой области

В минувшую среду, 20 сентября, в Тербунском районе Липецкой области загорелась спецтехника. На поле в селе Новоникольское вспыхнул комбайн «Торум 740» 2014 года выпуска. В диспетчерскую позвонили около четырех часов дня.

С огнем боролся один пожарный расчет, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Специалистам удалось быстро потушить возгорание и спасти машину. Пламя повредило только узлы и агрегаторы. Никто не пострадал.

Спасателей вызвали около четырех часов дня Фото: УГПСС Липецкой области

Напомним, а Ельце сгорели два дома. ЧП случилось в шесть часов утра на улице Льняная. На место происшествия прибыли пять пожарных расчетов. Сотрудники МЧС спасли от огня два соседних дома. Пострадавших нет.