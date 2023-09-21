Жителю Липецка грозит до пяти лет за экстремистский комментарий в соцсетях

В Липецке задержали мужчину за оскорбительный комментарий в сторону представителей разных национальностей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 65-летнему жителю грозит до пяти лет колонии за оскорбительный комментарий в социальных сетях. По данным регионального СУ СКР, в январе прошлого года горожанин получил штраф по статье 20.3.1 КоАП. Мужчина написал в Интернете на личной странице экстремистское сообщение, которое унижало людей с разным происхождением.

Однако административное наказание ничему не научило липчанина. В мае и ноябре того же года пользователь вновь опубликовал комментарии, разжигающие межнациональную рознь. Теперь на нарушителя завели уголовное дело по части 1 статьи 282 УК «Возбуждение ненависти, вражды, а также унижение достоинства человека, группы лиц по признакам национальности, происхождения».

Преступление выявили совместно с сотрудниками центра противодействия экстремизму. Мужчина сознался и написал явку с повинной. Следователи собрали доказательства и направили материалы прокурору. После дело попадет в суд.