Парень угнал в Липецке мопед за 30 тысяч, спеша на работу в Москву

В Липецке раскрыли кражу мопеда Фото: Алина ПАЛАГИНА

Страх опоздать на работу обернулся для жителя Липецкого района уголовным делом. В полицию обратилась 45-летняя горожанка. Женщина рассказала, что в промежутке с 13 на 14 сентября кто-то украл у сына мопед. Транспорт пропал возле дома по улице Доватора. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские нашли подозреваемого. Нарушителем оказался 28-летний парень. Липчанин объяснил, что периодически ездит на вахты в Москву. В тот неудачный день трудяга договорился о поездке через сервис поиска попутчиков. Однако не успел вовремя добраться до оговоренного места – машина не стала ждать и отправилась в столицу без пассажира.

Тут-то отчаянному работнику и попался на глаза чужой мопед. Мужчина решил угнать транспорт. Нарушитель провел в дороге 11 часов и успел на вахту. Похищенное оставил на территории организации. Но теперь липчанину грозит до пяти лет колонии по части 2 статьи 158 УК «Кража». Подозреваемый сознался и пообещал вернуть мопед.