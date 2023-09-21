В Липецке будут судить супругу, которая зарезала мужа в гостях у друзей

В Липецке женщина зарезала супруга Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершили расследование уголовного дела 42-летней жительницы, которая зарезала мужа в гостях у друзей. Инцидент произошел в марте 2023 года в одном из домов по улице Космонавтов. Знакомые пригласили пару на застолье. В какой-то момент супруги остались наедине и начали выяснять отношения.

Пьяная жена схватила кухонный нож, которым «пырнула» 57-летнего возлюбленного не менее восьми раз. Удар пришелся в левое бедро, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. После горожанка сбежала.

Несчастный умер от острой кровопотери. Бригада «скорой помощи» констатировала смерть. На время следствия липчанку оставили под стражей. Женщина не признала вину и утверждала, что это была самооборона.

Однако версию нарушительницы опровергли доказательства. Теперь жительнице Липецка грозит до 15 лет колонии по части 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Вскоре дело попадет в суд.