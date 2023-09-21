Бизнес: более половины россиян хотят вести собственное дело

Опубликованы результаты опроса, проведенного аналитиками банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и Росгосстраха.

В ходе опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек выяснилось, что 53% россиян заявили о готовности заняться частным предпринимательством. Чаще всего такой ответ давали жители Кавказа и Приволжского федерального округа, реже других – Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Северо-Западного федерального округа. Не хотели бы заниматься бизнесом 26% респондентов. В Москве и Московской области — даже 33%, а на Северном Кавказе - лишь 12%.

Что касается отраслей, то по 7% опрошенных выбрали бы ИТ-направление и рестораны, кафе, общепит, 6% - производство товаров повседневного спроса, по 5% - онлайн и оффлайн образование, торговлю и параллельный импорт из стран СНГ, а также строительство и ремонт, 4% открыли бы салон красоты.

Среди основных плюсов предпринимательства респонденты выделили самостоятельное достижение целей, возможность превратить хобби в успешный бизнес, ощущение свободы и независимости, возможность выбирать, с кем, где и когда работать, а также больший доход, чем при найме на работу, и свободное и полное использование денежных средств на свое усмотрение. К слову, по мнению 11%, в предпринимательстве нет никаких плюсов.

Среди препятствий к получению статуса ИП россияне называют сложную процедуру регистрации бизнеса, необходимость отдавать часть дохода государству, высокую ответственность, риск принять неправильное управленческое решение, а еще необходимость регулярно сдавать отчетность.

41% респондентов считает благоприятными условия для ведения частного бизнеса в своем регионе. А вот готовность открыть бизнес в другом регионе значительно ниже - в ближайшие год-два так готовы поступить лишь 18%.