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НовостиОбщество21 сентября 2023 10:58

Четырем садоводческим автобусам отменят вечерние рейсы из Липецка с 25 сентября

Маршрутки перестанут ходить после 18:00
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке начали отменять вечерние рейсы садоводческих автобусов

В Липецке начали отменять вечерние рейсы садоводческих автобусов

Фото: Алина ПАЛАГИНА

С понедельника, 25 сентября, отменят вечерние рейсы четырех садоводческих автобусов. Маршрутки перестанут ходить из Липецка после шести часов. Речь идет о транспортах №118, 132, 135с и 161.

Причина – в сокращении светового дня. Также осенью уменьшилось количество пассажиров, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Актуальное расписание можно найти на официальном сайте по ссылке.

Напомним, в областном центре на месяц перекрыли улицы Ангарская и Балмочных. На первом участке специалисты начали обновлять железнодорожные пути. Открыть проезд должны 11 октября. На Балмочных же капитально ремонтируют теплотрассу. Работы продлятся до 7 октября.