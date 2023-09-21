Четырем садоводческим автобусам отменят вечерние рейсы из Липецка с 25 сентября

В Липецке начали отменять вечерние рейсы садоводческих автобусов Фото: Алина ПАЛАГИНА

С понедельника, 25 сентября, отменят вечерние рейсы четырех садоводческих автобусов. Маршрутки перестанут ходить из Липецка после шести часов. Речь идет о транспортах №118, 132, 135с и 161.

Причина – в сокращении светового дня. Также осенью уменьшилось количество пассажиров, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Актуальное расписание можно найти на официальном сайте по ссылке.

Напомним, в областном центре на месяц перекрыли улицы Ангарская и Балмочных. На первом участке специалисты начали обновлять железнодорожные пути. Открыть проезд должны 11 октября. На Балмочных же капитально ремонтируют теплотрассу. Работы продлятся до 7 октября.