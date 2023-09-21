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НовостиОбщество21 сентября 2023 11:21

Подрядчика оштрафовали за опоздание с ремонтом школьного спортзала под Липецком

Сотрудник выплатит 30 тысяч штрафа за сорванные сроки контракта на ремонт спортивного зала
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области подрядчик сорвал сроки контракта на ремонт спортивного зала в школе

В Липецкой области подрядчик сорвал сроки контракта на ремонт спортивного зала в школе

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области строительная компания сорвала сроки контракта на ремонт спортивного зала. Подрядчик должен был обновить помещение в школе села Афанасьево до 31 июля текущего года. Однако фирма опоздала, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Правоохранители вынесли представление в адрес руководителя организации. На подрядчика завели административное дело по части 7 статьи 7.32 КоАП. Виновника оштрафовали на 30 тысяч рублей.

После проверки прокуратуры ремонтные работы ускорили. Уже 1 сентября ученики смогли начать занятия в новом спортзале.

Напомним, две липецких компании получили штрафы в 500 тысяч за коррупцию. Фирмы подкупили ведущего инженера ресурсоснабжающей организации.