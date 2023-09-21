Подрядчика оштрафовали за опоздание с ремонтом школьного спортзала под Липецком

В Липецкой области подрядчик сорвал сроки контракта на ремонт спортивного зала в школе Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области строительная компания сорвала сроки контракта на ремонт спортивного зала. Подрядчик должен был обновить помещение в школе села Афанасьево до 31 июля текущего года. Однако фирма опоздала, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Правоохранители вынесли представление в адрес руководителя организации. На подрядчика завели административное дело по части 7 статьи 7.32 КоАП. Виновника оштрафовали на 30 тысяч рублей.

После проверки прокуратуры ремонтные работы ускорили. Уже 1 сентября ученики смогли начать занятия в новом спортзале.

Напомним, две липецких компании получили штрафы в 500 тысяч за коррупцию. Фирмы подкупили ведущего инженера ресурсоснабжающей организации.