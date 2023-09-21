Кроссовер с пробегом: большинство покупателей по-прежнему предпочитает японские авто

Из 647 тысяч авто с пробегом, реализованных в августе, доля машин из Китая составила лишь 2,2%.

Эксперты «Открытие Авто» оценили динамику продаж на рынке иностранных SUV c пробегом. Несмотря на новую волну санкции со стороны Японии, большинство покупателей популярных вседорожников продолжали выбирать машины именно этой страны. Из топ-20 наиболее востребованных моделей 11 имеют те или иные японские «фамилии».

Обладая сегодня суммой в два-три миллиона рублей, немало покупателей задается вопросом, какой вседорожник лучше выбрать – новый китайский или более привычный корейский, европейский, японский, но с пробегом. Как показали продажи последнего месяца лета, большинство клиентов продолжали делать выбор в пользу техники запада и страны Восходящего солнца. Так, если на рынке новых иномарок в топ-20 наиболее популярных кроссоверов было 19 китайских, которые разошлись общим тиражом почти 40 тысяч штук, то в сегменте подержанных авто в двадцатке лучших ни одному «китайцу» не нашлось место.

- В отличие от сегмента новых автомобилей, который в течение последних двух лет все плотнее заполняется марками из КНР (их уже доступно уже более сорока), ритейл автомобилей с пробегом живет по старым правилам. Здесь в приоритете остаются те модели, которые десятилетиями доказали свою долговечность, ремонтопригодность и приспособленность к эксплуатации в условиях плохих дорог и повышенного коррозионного воздействия. Подавляющему большинству китайских марок только предстоит это сделать со временем, - отметила Марина Дембицкая, руководитель блока автобизнеса банка «Открытие» (входит в группу ВТБ).