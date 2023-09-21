25-летняя девушка разбилась насмерть, упав с 9 этажа на Индустриальной в Липецке

В Липецке из окна девятого этажа выпала молодая девушка Фото: Алина ПАЛАГИНА

Утром этого четверга, 21 сентября, в Липецке произошла трагедия. Из окна девятого этажа дома по улице Индустриальная выпала девушка. 25-летняя горожанка разбилась насмерть.

На место выезжала оперативно-следственная группа. На данный момент проверку проводит региональное управление следственного комитета.

– Сотрудники устанавливают все обстоятельства, – прокомментировали lipetsk.kp.ru в пресс-службе ведомства. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в областном центре завершили расследование уголовного дела 42-летней липчанки, которая зарезала мужа в гостях у знакомых. Во время ссоры женщина около восьми раз ударила 57-летнего супруга кухонным ножом. Горожанке грозит до 15 лет колонии.