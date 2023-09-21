В Липецке два пьяных хулигана устроили драку на остановке и покалечили пассажира

В Липецке будут судить дебоширов, которые устроили драку с пассажирами автобуса Фото: Юлия КЛЮЕВА

Два жителя Добринского района Липецкой области предстанут перед судом за хулиганство, побои и причинение легкого и среднего вреда здоровью. 27-летнему и 30-летнему мужчинам вменяют четыре уголовных статьи. Инцидент произошел в октябре прошлого года.

Сильно пьяные товарищи сидели на остановке по улице Меркулова в Липецке. Затем подъехал автобус №8. Липчане попытались сесть на маршрутку без оплаты. Водитель отказался везти нарушителей, на что получил тонну грубых оскорблений.

Внимание дебоширов переключилось на женщину, которая сидела в салоне. Не обращая внимание на шофера, негодяи начали приставать к горожанке. Окружающие не стали закрывать глаза на хамское поведение – один из пассажиров сделал замечание.

27-летний хулиган разозлился и собирался уже ударить защитника, но за него вступился другой пассажир. Тогда злодеи вытолкали обоих оппонентов из автобуса и устроили драку. Приятели слегка поколотили одного мужчину – обошлось без травм. Второму же сломали челюсть и нос. После нарушители сбежали.

Однако 62-летний пострадавший, несмотря на переломы, погнался за преступниками. А затем сообщил полицейским, где находятся нарушители. В тот же вечер правоохранители задержали товарищей.

Оказалось, что липчан неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Мужчины отказались давать показания, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Стражи порядка собрали достаточно доказательств, чтобы направить уголовное дело в суд. Хулиганам вменяют части 2 статьи 213 УК, статью 116 УК, пункт «а» части 2 статьи 115 УК и пункт «д» части 2 статьи 112 УК.