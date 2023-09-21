Бензин марки АИ-95 подорожал на 1% за неделю в Липецкой области, дизель – 1,4%

В Липецкой области выросли цены на бензин за неделю Фото: Юлия КЛЮЕВА

За неделю в Липецкой области бензин подорожал на 0,7%. Средняя цена за литр – 55,3 рубля. Кроме того, выросла стоимость дизельного топлива на 1,4%. Теперь за литр «соляры» придется отдать около 64 рублей, сообщили в пресс-службе Липецкстата.

В том числе поднялась цена марки АИ-92 на 0,5%. Бензин с октановым числом «95» стал дороже на 1%. Стоимость марки АИ-98 и выше увеличилась на 0,7%. В среднем литр АИ-92 жители региона смогут купить примерно за 53 рубля, АИ-95 – около 57 рублей и АИ-98 – 69 рублей.

Напомним, годовая инфляция в регионе выросла до 5,1% в августе. Рост цен связывают с ослаблением рубля и подорожанием топлива.