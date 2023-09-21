Без холодной воды останутся 30 улиц Липецка в пятницу 22 сентября

В Липецке отключат питьевую воду на 30 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 22 сентября, в Липецке отключат питьевую воду на 30 улицах. Подачу ресурса ограничат с девяти утра до полуночи, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк». Специалисты займутся плановыми ремонтными работами.

Без холодной воды останутся жители домов по Гагарина, 28, 30; Вавилова, 2, 4, 12; Шевченко, 1, 4, 5, 7, 24 и в частном секторе на Вавилова и Шевченко. Машина с водой приедет на Вавилова, 2.

Также краны пересохнут на улицах Грязинское шоссе, вл. 1 (Индезит интернешнл); Ярославская, 19, 13; Тихая, 24; Светлова, 29, 29а, 26, 31, 31а; Писарева, 35, 37, 3а, 1, 2а, 2б, 4, 6, 8, 12, 12а, 12б, 16, 22, 8а; Центральная, 17, 18, 19, 21, 21ст. 1, 8, 10, 10а, 16, 11, 9, 14, 43, 15, 12, 6, 7, 20, 180, вл. 21; Привокзальная, 101, 56; Асфальтная, 111, 111а, 113, 115а; станция Казинка, 28а, 28, 33а; Фруктовая, 25б; Таежная, 12; Матырское водохранилище, к1 («Бригантина»); в котельной поселка Дачный «Липецктеплосеть» и в частном секторе на Привокзальной; Липецкой; переулке Фруктовый; Асфальтной; Таежной; Фабричной; МПС; Локомотивной; Ладыгина; Бригадной; Череповецкой; Шаумяна; Писарева; Тихой; Светлова; Патриотической; Железнодорожной; Зорге; Варшавской; Олимпийской и Постышева. Воду привезут на Центральную, 17.

Липчан предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.