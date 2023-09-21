Мост через реку Вязовня в Липецкой области отремонтируют в декабре 2023 года

В Липецкой области ремонтируют мост рядом с селом Барятино Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области ремонтируют мост через реку Вязовня. Переправа находится рядом с селом Барятино Данковского района. Восстановлением занимается компания «ВиадукМостСтрой», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Работы должны закончить в декабре 2023 года.

Подрядчик восстановит переправу к декабрю 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Конструкцию возвели в 1972 году. За это время мост порядком износился. Пришлось даже закрывать одну полосу и делать срочный ремонт, потому что начал разрушаться бетон возле деформационного шва. На данный момент подрядчик приступил к полноценному обновлению переправы. Длина всего участка составляет 223 метра.

Одну сторону моста полностью разобрали. Специалисты укрепили опоры и приступили к пролетам. Здесь появится шестиметровая проезжая часть и два метровых тротуара. Рабочие уложат выравнивающий слой, сделают гидроизоляцию. Затем нанесут защитный слой, уложат новый асфальт и установят ограждение.