Посетители «МяуГавПати» смогут забрать домой котенка из библиотеки в Липецке

В Липецке пройдет "МяуГавПати" 24 сентября Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 24 сентября, в городской библиотеке имени Сергея Есенина на пройдет «МяуГавПати». Мероприятие устроят во дворе учреждения по улице Космонавтов, 15/3. Местный приют привезет пушистых питомцев на встречу с горожанами. Каждый желающий сможет забрать котенка домой и стать заботливым хозяином для хвостатого счастья.

Гостям подробно расскажут о четвероногих товарищах, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Посетители также смогут узнать больше о животных на книжной выставке. На мероприятии выступят липецкие артисты с песнями и танцами.

Работники приюта поставят «Сундук добра» для тех, кто захочет передать лакомства или вещи для обитателей приюта. Начало – в 14:00. Вход свободный.

Напомним, кинологи предлагают липчанам выбрать имя для двухмесячного щенка немецкой овчарки. В будущем пес будет помогать стражам порядка в работе.