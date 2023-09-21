Липецкая область присоединится к всероссийской акции «Цифровой диктант»

В Липецкой области пройдет цифровой диктант Фото: Алина ПАЛАГИНА

В России пройдет масштабная проверка на цифровую грамотность. Липецкая область присоединится к акции. «Цифровой диктант» продлится с 29 сентября по 15 октября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Тест разработали по возрастам. Задания составили для детей от семи до 13 лет, подростков от 14 до 17 лет, взрослых от 18 до 59 лет и старшего поколения от 60 лет. Участникам предстоит ответить на четыре блока вопросов. Первый посвятили основам – пользование гаджетами и простыми программами и приложениями.

Во второй части подготовили вопросы о социальных сетях, интернет-магазинах и онлайн-сервисах. Третий – о цифровой безопасности, защите персональных данных и устройств. В четвертом блоке проверят знания о новых технологиях, искусственном интеллекте и голосовых помощниках. Липчане смогут сделать работу над ошибками после конца акции, 16 октября.