Свет отключат на 11 улицах Липецка в пятницу 22 сентября

Свет отключат на 11 улицах в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 22 сентября, в Липецке отключат электричество на 11 улицах. Лампочки погаснут с девяти утра до пяти вечера, сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты займутся плановыми ремонтными работами на электросетях.

Без света останутся жители домов по улицам проезд Ильича, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – 27; 20 Партсъезда; Дарвина; Димитрова; Чапаева; Карла Маркса; Ковалева, 109к; Красная; Папина, 37; площадь Металлургов, 2, 2б, 4, 4а, 5, 7 и Космонавтов, 36/4.

Горожанам приносят извинения за временные неудобства. За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают круглосуточно.

Напомним, также в пятницу перекроют холодную воду на 30 улицах областного центра. Подачу ресурса ограничат с девяти утра до полуночи. Подробности можно прочитать по ссылке.