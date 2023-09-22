Липецкий дзюдоист Егор Таньшин везет бронзу из Твери

Егор Таньшин. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Турнир памяти мастера спорта международного класса Юлдаша Базарова и памяти первого президента Тверской федерации дзюдо Валерия Перминова среди юношей и девушек до 18 лет проходит на базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Султана Ахмерова. Участвуют около 450 спортсменов из 35 субъектов РФ.

Дзюдоист спортивной школы №8 «Юность» Липецка Егор Таньшин стал бронзовым призером в весе до 50 кг. Проведя шесть схваток, Егор уступил только в поединке за выход в финал будущему победителю.

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липчане победили на всероссийском турнире по дзюдо. Воспитанница спортивной школы №6 Дарья Денисова стала лучшей в весовой категории свыше 48 кг. Спортсмен елецкого отделения дзюдо областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Александр Огнев завоевал золото в весовой категории 46 кг.