Липецкие спортсмены победили на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

В активе липецких ребят 16 призовых мест. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Открытие всероссийских соревнований на призы ДОСААФ России по рукопашному бою, посвященных 80-летию Победы в Сталинградской битве, состоялось на Мамаевом кургане с участием спортсменов из 25-ти регионов РФ. В активе липецких ребят 16 призовых мест.

Золотые награды завоевали Степан Аксенов, Никита Силаев и Полина Буева. Серебряными призерами стали Варвара Аксенова, Альбина Буева и Татьяна Уваркина. Третьи места заняли Дмитрий Ерохин, Елизавета Волокитина, Никита Иванников, Кирилл Медведев, Игорь Ильичев, Георгий Круглов, Кристина Поленникова, Дмитрий Воробцов, Иван Пушилин, Александра Наседкина.

Специальным призом «За волю к победе» от организаторов был удостоен Георгий Круглов. Тренируют наших земляков Денис Денисов, Валерий Коростинский, Максим Сафонов, Павел Набатников и Алан Качмазов.