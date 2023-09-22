Липецкие волейболистки проиграли башкирской «Уфимочке»

Фото со страницы ВК "Липецк" в соцсетях.

В Екатеринбурге продолжается первый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге «А». Вчера, 21 сентября, башкирская «Уфимочка» встречалась с «Липецком». По сути, наши девушки сопротивлялись лишь в первом сете (23:25), продемонстрировали подобие интриги во втором (21:25), но на третий уже не хватило сил – 16:25 и 0:3 в пользу уфимского клуба.

В составе «Липецка» очки набрали – Анастасия Лабзина (21 балл), Евгения Важнова (девять), Ксения Еремчук, Анна Сотникова (по четыре), Дарья Давыдова, Елена Вашина (по три) и Мария Белозерова (один).

В другом матче игрового дня местная «Уралочка» одолела «Динамо» из Анапы – 3:1. Напомним, что на старте чемпионата «Липецк» уступил уральским девушкам (1:3).

Завтра, 23 сентября, липецкие волейболистки проведут повторный матч с хозяйками площадки. Начало поединка в 15:30 по московскому времени.