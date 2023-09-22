Отремонтированное за 21 млн отделение реабилитации открыли в больнице Липецка

В Липецке открылось обновленное отделение реабилитации Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи №1 открыли отделение реабилитации. Помещение капитально отремонтировали. Всего потратили 21,5 миллиона рублей. 18 миллионов из регионального бюджета пошли на восстановительные работы. За 3,5 миллиона из средств ОМС купили мебель.

– Если раньше в трех разных отделениях больницы было по 20 реабилитационных коек, то теперь после капитального ремонта для отделения медицинской реабилитации оборудован целый этаж в региональном сосудистом центре, – отметили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на управление здравоохранения. – В отделении 60 коек.

В медучреждении находится современное оборудование. Например, пациенты могут заниматься на интеллектуальных тренажерах или аппаратах, которые восстанавливают навыки ходьбы. Пациентов будут направлять в отделение из поликлиник города и областной клинической больницы. Здесь будут помогать липчанам, которые перенесли инфаркт, травмы головного и спинного мозга, коленных суставов.

В отделении работают заведующий Максим Юрин и еще три врача. Кроме того, с пациентами будут заниматься психолог, логопед, инструкторы по лечебной физкультуре и физиотерапевты.