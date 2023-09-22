Липецкая прокуратура помогла инвалиду бесплатно получить протез бедра за 116 тыс

Прокуратура защитила права инвалида в Липецкой области Фото: Алина ПАЛАГИНА

Прокуратура Липецкой области защитила права инвалида и помогла бесплатно получить средство реабилитации. Жителю региона требовался модульный протез бедра за 116 тысяч рублей. Однако местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ опоздало с заключением контракта на закупку дорогостоящего аппарата. В результате липчанин остался без протеза.

– В целях восстановления права гражданина на социальную помощь прокуратура области внесла представление в адрес управляющего региональным отделением Фонда, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

После вмешательства стражей порядка протез купили на бюджетные деньги. Затем модуль передали инвалиду.

Напомним, подрядчика оштрафовали за опоздание с ремонтом школьного спортзала в селе Афанасьево. Руководство заплатило 30 тысяч рублей.