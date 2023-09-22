Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2023 7:31

Липецкая прокуратура помогла инвалиду бесплатно получить протез бедра за 116 тыс

Жителю Липецкой области купили дорогое средство реабилитации после вмешательства стажей порядка
Алина ПАЛАГИНА
Прокуратура защитила права инвалида в Липецкой области

Прокуратура защитила права инвалида в Липецкой области

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Прокуратура Липецкой области защитила права инвалида и помогла бесплатно получить средство реабилитации. Жителю региона требовался модульный протез бедра за 116 тысяч рублей. Однако местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ опоздало с заключением контракта на закупку дорогостоящего аппарата. В результате липчанин остался без протеза.

– В целях восстановления права гражданина на социальную помощь прокуратура области внесла представление в адрес управляющего региональным отделением Фонда, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

После вмешательства стражей порядка протез купили на бюджетные деньги. Затем модуль передали инвалиду.

Напомним, подрядчика оштрафовали за опоздание с ремонтом школьного спортзала в селе Афанасьево. Руководство заплатило 30 тысяч рублей.