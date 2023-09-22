Пруд в селе Завальное Липецкой области полностью расчислили за 2,5 миллиона

В Липецкой области расчистили еще один пруд Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В селе Завальное Липецкой области полностью расчистили пруд. На работы потратили 2,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Экологи привели в порядок водоем площадью 7,5 тысяч квадратных метров.

Специалисты увеличили глубину и водность, улучшили санитарно-техническое состояние и создали условия для рекреационной зоны. После очистки в пруду смогут открыться родники. А значит, усилится приток воды. Со дна собрали более 11 тысяч кубометров отложений.

В регионе также чистят реки Быстрая Сосна в Измалковском районе, Красивую Мечу в Лебедянском районе, пруды в селе Тюшевка Липецкого района и селе Шовское Лебедянского района.