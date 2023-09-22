Смертность снизилась на 10% в Липецкой области, рождаемость – на 1%

В Липецкой области родились 4 658 малышей за семь месяцев Фото: Юлия КЛЮЕВА

В январе-июле 2023 в Липецкой области смертность снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионе умерли 9 413 жителей. Уменьшилась и рождаемость на 1%, сообщили в пресс-службе Липецкстата.

За семь месяцев на свет появились 4 658 малышей. 37% матерей дали жизнь первенцу. В 34% семей появился второй ребенок. Завести третьего и последующих детей решили 29% липчанок.

В январе-июле число умерших превысило количество родившихся на 4 755 человек. Показатель составил 7,3 на 1000 жителей региона.

Также за семь месяцев поженились 3 357 пар. По сравнению с 2022 годом в области заключили меньше браков – на 4%. Количество разводов осталось на прежнем уровне. Разойтись решили 2 770 пар.