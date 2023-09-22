Овощи «борщевого набора» подешевели до 7% в Липецкой области за неделю

В Липецкой области больше всего подешевели овощи Фото: архив "КП"

За неделю в Липецкой области больше всего подешевели овощи для «борщевого набора». Цена лука уменьшилась на 7%; картофеля – 6%; моркови – 5%; капусты – 4%. Стоимость свеклы незначительно снизилась – менее процента.

В среднем килограмм картофеля жители смогут купить за 19 рублей, лука – 24; капусты – 25; свеклы – 26 и моркови – 31 рубль. Кроме того, в регионе стали дешевле мясные детские консервы и стерилизованное молоко на 3%, фруктово-ягодные консервы – 2%. Теперь килограмм мясных консервов обойдется в 1058 рублей, ягодных – 441 и литр молока – в 78 рублей.

Помидоры и огурцы, наоборот, подорожали за семь дней на 4% и 6% соответственно. Также на 2% выросли цены на подсолнечное масло, печенье, бананы и пастеризованное молоко. На 1% увеличилась стоимость рыбы и колбасы.

За литр молока придется отдать 65 рублей, килограмм помидоров 77; огурцов – 79; литр подсолнечного масла – 120; килограмм бананов – 122 и рыбы – 164 рубля. Липчане заплатят в магазине за кило печенья 232 рубля и колбасы – 413 рублей.

Курица подорожала на 2%. Остальные цены на мясо практически не изменились. В среднем курица стоит 192 рубля; свинина – 278; говядина – 462 и баранина – 581 рубль за килограмм.