34-летний мотоциклист пострадал в массовой аварии на 50 лет НЛМК в Липецке

В Липецке в массовом ДТП пострадал мотоциклист Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувший четверг, 21 сентября, в Липецке на улице 50 лет НЛМК произошла массовая авария. По предварительным данным, 25-летний водитель авто нарушил дистанцию и протаранил мотоцикл «Ямаха YZF1000».

36-летний байкер врезался в другой мотоцикл «Ямаха YZFR6». Последний в свою очередь столкнулся с «Шевроле Клан», за рулем которой ехала 34-летняя автомобилистка. В результате травмы получил 34-летний водитель ««Ямаха YZFR6». Пострадавшего доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Тем же вечером ДТП случилось на Лебедянском шоссе. 64-летний мужчина на «Ладе-211540» нарушил очередность проезда и столкнулся с мотоциклом «Ямаха R6». Пострадали 20-летний байкер и его 23-летний пассажир. Врачи оказали парням медицинскую помощь и отпустили.