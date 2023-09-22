Число убийств и покушений сократилось на 32% в Липецкой области за 8 месяцев

В Липецкой области уменьшилось количество преступлений Фото: Алина ПАЛАГИНА

За восемь месяцев в Липецкой области совершили 9 720 преступлений. Среди них к тяжкой и особо тяжкой категории относятся 2 750. Уровень преступности составил 872,8 на 100 тысяч населения.

Сократилось число убийств и покушений на 32% и изнасилований – 20%. Также уменьшилось количество краж в квартирах почти на 31% и поджогов – около 13%. Воровство мобильных телефонов снизилось на 10%. Угонять машины стали меньше почти на 7%.

Общая раскрываемость преступлений составила 56%, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. При этом стражи порядка начали лучше разбираться в тяжких и особо тяжких преступлениях с мошенничеством – 30,5%; с оборотом наркотиков – 42%; незаконной торговлей оружием – 79% и незаконной миграцией – 99%.

За восемь месяцев правоохранители вывели из оборота более 55 килограмм наркотиков, в том числе героина, марихуаны и синтетических средств. Также выявили больше экономических и налоговых нарушений – в 1,8 раза.