Полицейские нашли пропавшую 80-летнюю пенсионерку в 10 км от дома под Липецком

В Липецкой области разыскали пропавшую пожилую женщину Фото: принтскрин видео.

В Долгоруковском районе Липецкой области полицейские нашли пропавшую пенсионерку. 80-летнюю местную жительницу искали трое суток. 11 сентября к стражам порядка обратился сын. Мужчина рассказал, что мама ушла из дома и не вернулась.

Правоохранители обошли территорию, опросили свидетелей и расклеили ориентировки. Оперативники разделились на группы. К поискам привлекли служебных собак. Сначала возле водоема обнаружили куртку, шлепки и шапку пропавшей.

Затем возле свекольного поля уже в 10 километрах от дома увидели пожилую женщину. Бабушка была дезориентирована и не могла назвать свое имя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции предложили пенсионерки попить и доставили в районную больницу. Врачи оказали медицинскую помощь. На данный момент с женщиной все в порядке.