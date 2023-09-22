Жителю Усмани грозит до двух лет за торговлю суррогатным алкоголем

В Липецкой области правоохранители остановили продажу опасного алкоголя Фото: Алина ПАЛАГИНА

57-летнему жителю Усмани Липецкой области грозит до двух лет колонии за торговлю суррогатным алкоголем. На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 238 УК.

По данным регионального СУ СКР, 11 июля этого года усманец продал клиенту спиртной напиток собственного производства. В составе жидкости нашли опасные для здоровья вещества. Кстати, нарушитель уже получал административное наказание за эту сомнительную жидкость. Поэтому понимал, что товар может навредить покупателям.

– Проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, – добавили в пресс-службе ведомства. – Расследование продолжается.

Напомним, житель Елецкого района украл 12 шин из грузовика. Мужчина разрезал тент полуприцепа прямо на трассе.