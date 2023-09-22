Питьевую воду отключат на семи улицах Липецка в субботу 23 сентября

В Липецке без холодной воды останутся жители домов на семи улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 23 сентября, в Липецке отключат питьевую воду на семи улицах. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера. Специалисты займутся плановыми ремонтными работами, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов по Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12; Мусоргского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10; переулке Попова, 1, 3, 5; Гагарина, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, владение 100а и Тельмана, 164. Машина с водой приедет к дому №84 по Гагарина.

Также краны пересохнут на улице Луговая, 3. Воду привезут по упомянутому адресу.

Жителей города предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.