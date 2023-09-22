Животные в зоопарке Липецка отдыхают в гамаках из пожарных рукавов

фотография из социальных сетей МАУК "Липецкий зоопарк" Фото: с сайта

В Липецке сотрудники зоопарка смастерили подарки для животных. Работники зверинца поделились фотографиями с сервалом, который нежится в необычном гамаке.

Специалисты решили дать вторую жизнь пожарным рукавам. Из отработанного «шланга» сделали удобные лежанки. На снимках дикая кошка довольно спит в подвешенной конструкции. Красавица наслаждается солнечными ваннами.

фотография из социальных сетей МАУК "Липецкий зоопарк" Фото: с сайта

– Гамаки используются животными не только для сна и отдыха: об них можно точить когти, можно под ними прятаться, можно их раскачивать, попробовать повиснуть и многое другое, – рассказали сотрудники зоопарка в социальных сетях.

Напомним, мэр Липецка Евгения Уваркина взяла опеку над тигрицей. У Шерр появилась приемная мама.