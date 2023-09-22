В Хлевном Липецкой области отремонтировали поликлинику

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

В Хлевном Липецкой области обновили поликлинику. С понедельника врачи уже будут принимать пациентов в отремонтированном пространстве. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Работы проводили по нацпроекту «Здравоохранение». Также из областного бюджета выделили деньги на восстановление фасада и покупку мебели.

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

Специалисты поменяли инженерные сети. Здесь расширили кабинет офтальмолога и обустроили помещение для функциональной диагностики. Подрядчик улучшил хирургические приемные и малую операционную. Для посетителей поставили удобные стулья. Медики остались довольны.

Напомним, в Липецкой городской больнице №1 открыли реабилитационное отделение. На ремонт потратили 21,5 миллиона рублей. Сюда будут направлять пациентов из местных поликлиник и областной клинической больницы.