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НовостиОбщество22 сентября 2023 14:44

В Хлевном Липецкой области отремонтировали поликлинику

Специалисты расширили кабинет офтальмолога и закупили мебель
Алина ПАЛАГИНА
фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

Фото: с сайта

В Хлевном Липецкой области обновили поликлинику. С понедельника врачи уже будут принимать пациентов в отремонтированном пространстве. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Работы проводили по нацпроекту «Здравоохранение». Также из областного бюджета выделили деньги на восстановление фасада и покупку мебели.

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

Фото: с сайта

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

Фото: с сайта

Специалисты поменяли инженерные сети. Здесь расширили кабинет офтальмолога и обустроили помещение для функциональной диагностики. Подрядчик улучшил хирургические приемные и малую операционную. Для посетителей поставили удобные стулья. Медики остались довольны.

Напомним, в Липецкой городской больнице №1 открыли реабилитационное отделение. На ремонт потратили 21,5 миллиона рублей. Сюда будут направлять пациентов из местных поликлиник и областной клинической больницы.