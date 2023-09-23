Тамбовчане наловили запрещенной сетью 32 кг рыбы из закрытого пруда под Липецком

Тамбовчане украли рыбу в Липецкой области Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Ночью 16 сентября в Добринском районе Липецкой области сотрудники ДПС остановили для досмотра машину. В автомобиле ехали четверо жителей Тамбовщины. Полицейские нашли в багажнике рыбу и незаконный предмет для лова – сети. Нарушителей отвезли в участок.

Выяснилось, что той ночью мужчины наловили 32 килограмма рыбы из закрытого пруда. Водоем принадлежит сельскохозяйственному предприятию. Компания оценила ущерб в 7 500 рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Полицейские забрали сети и «добычу».

Рыболовы наловили около 32 килограммов Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Рыбакам грозит до пяти лет колонии Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Стражи порядка завели уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК «Кража», совершенная группой лиц по предварительному сговору». Тамбовчанам грозит до пяти лет колонии.

Напомним, правоохранители нашли пропавшую 80-летнюю пенсионерку. Пожилую женщину искали три дня.