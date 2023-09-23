Без холодной воды останутся семь домов в центре Липецка в субботу 24 сентября

В Липецке отключат питьевую воду на Нижней Логовой Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 24 сентября, в центре Липецка отключат питьевую воду в семи домах. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера. Специалисты займутся плановыми ремонтными работами, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов №1, 2, 4, 6, 7, 9, 11 по Нижней Логовой. Машина с водой приедет к зданию №11 по упомянутой улице.

Сотрудники водоканала приносят извинения за неудобства. Липчан предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, в эту пятницу, 23 сентября, в областном центре перекрыли холодную воду на семи улицах. Подробности можно найти по ссылке.