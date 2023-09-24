Липецкие хоккеисты одержали волевую победу в Воронежской области

Фото со страницы МХК "Кристалл" в VK.

Вчера, 23 сентября, МХК «Липецк» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ встречался в воронежском Боброве с местной «ЭкоНивой». Если первой встрече наши парни достаточно спокойно довели игру до победы (4:2), то на сей раз выдали сверхволевую победу. Уступая в счете 0:1, 1:3 и 2:4, перевели игру в овертайм, где добились успеха. Хет-трик оформил Эмиль Исмаилов (59-я, 60-я, 63-я), по разу воронежцев огорчили Василий Балмашнов (20-я) и Николай Быканов (37-я). Ассистентским дублем отметился Арсений Лащенов. Итог – 5:4 в пользу «Липецка».

После вчерашнего игрового дня подопечные Алексея Храмцова занимают шестое место с четырьмя очками. Лидируют – кирово-чепецкая «Олимпия» (восемь), саратовский «Кристалл» (шесть) и нововоронежский «Протон» (пять).

Теперь 29 и 30 сентября наши хоккеисты дома сыграют с «Олимпией». Начало матчей в 18:30 и 13:00 соответственно.