Частный сектор Липецка останется без воды 25 сентября

25 сентября временно останутся без воды некоторые липчане. Как сообщили в администрации города, с 10:00 до 20:00 ограничат подачу холодной воды потребителям:

– частный сектор: Смоленская, Полярная, Зоологическая, Индустриальная, Будённого, Садовая, Сенная, переулок Рядовой, Речная, Пролетарская, Небесная.

Подвоз воды - Смоленская, 23.

Справки по телефонам: *6048, 236-048.

Кроме того, 25 сентября некоторые потребители останутся без электроэнергии. Ограничения продлятся с 9 до 17 часов. Они коснутся жителей улиц:

- 1-й Театральный переулок;

- проезд Ильича, д. 1, 11, 13, 15 - 27, 3, 5, 7, 9;

- п. Казинка;

- улица Буденного, д. 120, 133а, 135, 137, 138, 139, 146/2, 211, 38, 60б, 71а, 83, 84а, 8а;

- Зоологическая, д. 38;

- Индустриальная, д. 112, 119а, 15, 169, 175, 183а, 2, 224;

- Механизаторов, д. 16;

- Небесная, д. 10, 15;

- Полярная, д. 19;

- Речная, д. 24а;

- переулок Рядовой;

- Садовая, д. 51;

- Сенная, д. 2;

- Смоленская, д. 40, 43;

- Сырская;

- Новокарьерная;

- Шевченко;

- проезд Шишкина, д. 2, 4;

- пл. Заводская, д. 1, 16, 3, 5, 9, 9а, 9б, 9в;

- им. Баумана;

- Студеновская, д. 182, 184.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра: 8-800-220-0-220.