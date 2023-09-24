Частный сектор Липецка останется без воды 25 сентября

25 сентября временно останутся без воды некоторые липчане. Как сообщили в администрации города, с 10:00 до 20:00 ограничат подачу холодной воды потребителям:
– частный сектор: Смоленская, Полярная, Зоологическая, Индустриальная, Будённого, Садовая, Сенная, переулок Рядовой, Речная, Пролетарская, Небесная.
Подвоз воды - Смоленская, 23.
Справки по телефонам: *6048, 236-048.
Кроме того, 25 сентября некоторые потребители останутся без электроэнергии. Ограничения продлятся с 9 до 17 часов. Они коснутся жителей улиц:
- 1-й Театральный переулок;
- проезд Ильича, д. 1, 11, 13, 15 - 27, 3, 5, 7, 9;
- п. Казинка;
- улица Буденного, д. 120, 133а, 135, 137, 138, 139, 146/2, 211, 38, 60б, 71а, 83, 84а, 8а;
- Зоологическая, д. 38;
- Индустриальная, д. 112, 119а, 15, 169, 175, 183а, 2, 224;
- Механизаторов, д. 16;
- Небесная, д. 10, 15;
- Полярная, д. 19;
- Речная, д. 24а;
- переулок Рядовой;
- Садовая, д. 51;
- Сенная, д. 2;
- Смоленская, д. 40, 43;
- Сырская;
- Новокарьерная;
- Шевченко;
- проезд Шишкина, д. 2, 4;
- пл. Заводская, д. 1, 16, 3, 5, 9, 9а, 9б, 9в;
- им. Баумана;
- Студеновская, д. 182, 184.
Дополнительную информацию можно получить по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра: 8-800-220-0-220.