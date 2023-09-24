Житель Липецкой области угнал машину знакомого, чтобы съездить в магазин

22-летний житель Елецкого района и потерпевший вместе со своими семьями отдыхали во дворе дома у общего друга. Ближе к ночи ельчанин решил съездить в магазин, причём на чужой машине.

Подозреваемый не сказал об этом владельцу автомобиля, как и о том, что лишён прав. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на машину, которая двигалась по улице Черокманова. Мужчина проигнорировал требования автоинспекторов об остановке, увеличил скорость и скрылся во дворах. Полицейские через несколько минут догнали нарушителя.

В отношении угонщика возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.