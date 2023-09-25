Студенты из Ельца приготовили 300 котлет для бойцов СВО

фотография пресс-службы управления образования и науки Липецкой области Фото: с сайта

В Липецкой области студенты Елецкого колледжа инновационных технологий сделали домашние котлеты для бойцов СВО. Ребята приготовили 300 штук. Партию гостинцев заморозили для отправки военнослужащим.

В готовке помогали наставники, сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки. Продукты принесли волонтеры. На следующей неделе учащиеся планируют испечь пирожки.

фотография пресс-службы управления образования и науки Липецкой области Фото: с сайта

– Посылки для военнослужащих стали уже доброй традицией: учащиеся колледжа не просто осваивают полученные знания на практике, – отметили в пресс-службе ведомства. – Они вносят свой вклад в общую победу: шьют необходимую одежду, изготавливают маскировочные сети, готовят домашнюю еду.

Напомним, бойцы из артиллерийского дивизиона имени Олега Пешкова записали обращение к липчанам. Мужчины поблагодарили за помощь и поддержку.