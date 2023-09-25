Липецкие волейболистки одержали первую победу в чемпионате России-2023/24

Фото со страницы ВК "Липецк" в соцсетях.

Накануне, 24 сентября, в Екатеринбурге финишировал первый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге «А». В заключительный игровой день «Липецк» встречался с башкирской «Уфимочкой». После трех поражений кряду наши девушки были полны решимости прервать неудачную серию. И они с блеском справились с задачей, одержав победу в четырех партиях – 25:21, 27:29, 25:20, 25:22.

В составе «Липецка» очки набирали – Анастасия Лабзина (18), Анна Сотникова (16), Ксения Еремчук (13), Евгения Важнова (восемь), Дарья Давыдова (пять), Елена Вашина (два), Александра Лукашкина, Мария Ясницкая и Дарья Ерофеев (по одному).

Теперь, во втором туре, с 10 по 15 октября, «Липецк» проведет в Анапе по два матча с московским МВА и дублем калининградского «Локомотива».