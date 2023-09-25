Житель Липецка до смерти избил мужчину на детской площадке

Жителя Липецка подозревают в смертельном избиении горожанина Фото: Юлия КЛЮЕВА

19 сентября в Липецке на детской площадке по улице Чапаева нашли труп 41-летнего местного жителя. Эксперты выяснили, что мужчина умер от черепно-мозговой травмы. Повреждения указывали на насильственную смерть.

Стражи порядка завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК и нашли подозреваемого. Им оказался 46-летний липчанин. По данным регионального СУ СКР, во время конфликта нарушитель ударил оппонента кулаком по голове. Несчастный упал и скончался на месте происшествия. Очевидцы вызвали «скорую помощь». Медики констатировали смерть горожанина.

Правоохранителям еще предстоит разобраться в обстоятельствах и собрать доказательства. Следователи проводят судебные экспертизы. Подозреваемый находится под домашним арестом.