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НовостиОбщество25 сентября 2023 9:29

Суд обязал мэрию Липецка отремонтировать дорогу на Железногорской до конца года

Местные жители пожаловались на состояние проезда в прокуратуру
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке отремонтируют дорогу на Железногорской

В Липецке отремонтируют дорогу на Железногорской

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Жители Липецка пожаловались в прокуратуру Левобережного района на состояние дороги по улице Железногорская. Стражи порядка закончили проверку. Асфальт, действительно, находится в плачевном состоянии – дефекты превышают допустимую норму. В 2021-2023 годах покрытие не ремонтировали.

Проезд входит в перечень дорог общего пользования местного значения городского округа Липецка. Поэтому приводить в порядок участок должна мэрия, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Правоохранители подали административный иск, чтобы признать бездействие департамента дорожного хозяйства незаконным. Суд удовлетворил требования и обязал администрацию починить дорогу до 31 декабря 2023 года.

Напомним, в областном центре по требованию прокуратуры разобрали переход через железнодорожные пути. Настил на улице Станционная не отвечал правилам безопасности.