Аграрии Липецкой области собрали около 3,5 миллиона тонн зерновых

В Липецкой области завершают уборочную кампанию Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области завершают уборочную кампанию. Аграрии собрали около 3,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Общая площадь работ составила более 700 тысяч гектаров. Об этом на оперативном совещании сообщил заместитель губернатора Игорь Кремнев.

Хлеборобы получили 2,3 миллиона тонн пшеницы, ячменя – более 800 тысяч тонн. Осталось обмолотить на зерно 70 тысяч гектаров кукурузы. В этом году рекордного урожая достиг горох. Сельскохработники собрали более 80 тысяч тонн.

– Сахарная свекла, картофель, кукуруза – все собирается в хороших объемах, – написал в телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов. – За это огромная благодарность нашим аграриям, которые трудятся, не жалея себя. Успевают и собрать урожай, и посеять озимые – выполнили уже 80% от плана.