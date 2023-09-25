85-летний пассажир «УАЗа Патриот» погиб в ДТП с «Фордом» под Липецком

В Липецкой области столкнулись "Форд" и УАЗ Патриот Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В пятницу, 22 сентября, в Лебедянском районе Липецкой области произошло смертельное ДТП. Предварительно, на трассе Липецк – Данков 39-летняя автомобилистка «УАЗа Патриот» не уступила дорогу «Форду Эксплорер». Машины столкнулись.

За рулем иномарки сидел 45-летний водитель. В аварии погиб 85-летний пассажир отечественного авто, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В субботу, 23 сентября, в областном центре на улице Мичурина под колеса «Эксид LX» попала 54-летняя прохожая. 45-летний горожанин сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали.

Напомним, в селе под Липецком сгорел грузовик. Пожар случился около девяти часов утра.