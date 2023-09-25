Глава липецкого СК Евгений Шаповалов проведет выездной прием для жителей Ельца

фотография пресс-службы СУ СК России по Липецкой области Фото: с сайта

В среду, 27 сентября, глава СУ СКР по Липецкой области Евгений Шаповалов приедет в Елец. Руководитель следственного управления проведет прием жителей. Горожан будут ждать с 10 часов утра в здании следственного отдела на улице Мира, 107.

Записать на прием можно в рабочие дни с девяти утра до шести вечера по номеру: 8 (4742) 35-88-30. Ельчане смогут обратиться с предложениями, заявлениями и просьбами о восстановлении или защите прав, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Напомним, студенты Елецкого колледжа инновационных технологий приготовили 300 котлет для бойцов СВО. Продукты купили волонтеры. Партию заморозили перед отправкой. В следующий раз ребята планируют испечь пирожки.