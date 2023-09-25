Спасатели вытащили из воды 43 тонущих жителя Липецкой области за три месяца

Сотрудники УГПСС потушили 87 пожаров за три месяца Фото: Алина ПАЛАГИНА

Сотрудники управления государственной противопожарной спасательной службы подвели итоги работы за третий квартал 2023 года. За июль-сентябрь специалисты спасли 143 жителя Липецкой области, уничтожили семь взрывоопасных предметов, потушили 87 пожаров и более 50 раз помогли населению с различными проблемами.

Регион вошел в число лидеров Центрального федерального округа по снижению происшествий на воде. Сотрудники следили за безопасностью отдыхающих на 11 пляжах области. За три месяца бригады вытащили из воды 43 тонущих липчан.

Также спасатели провели профилактическую работу среди жителей, сообщили в пресс-службе регионального УГПСС. Особое внимание уделили детям. Для школьников устроили 62 открытых урока.