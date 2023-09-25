В Данкове пенсионерку оштрафовали на 45 тысяч за продажу суррогатного алкоголя

Бабушка занималась незаконной продажей алкоголя в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Данкове Липецкой области 67-летняя пенсионерка с третьей группой инвалидности приторговывала суррогатным алкоголем. В сентябре 2021 года бабушка получала штраф в 30 тысяч рублей за незаконную продажу спиртных напитков. Однако наказание не остановило «предпринимательницу».

21 декабря прошлого года пожилая женщина за 180 рублей отдала покупателю полулитровую бутылку с неизвестной жидкостью. На товаре красовалась этикетка, но без акцизной марки и данных о производителе.

Правоохранители завели уголовное дело по статье 171.4 УК, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Суд оштрафовал нарушительницу на 45 тысяч рублей.

Напомним, мэрию Липецка обязали отремонтировать дорогу на улице Железногорская. Работы должны выполнить до конца 2023 года.